Сили РФ вночі вели обстріли на фронті у Покровському та Бахмутському районах

Цієї ночі на Донеччині російські сили вели обстріли на ділянках фронту в Покровському та Бахмутському районах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У Покровському районі найбільше постраждала Курахівська громада: чотири рази обстріляли Іллінку, двічі — Ганнівку. Пошкоджено п'ять будинків та лінії електропередач. Також були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки», — уточнив Кириленко.



За його словами, у Бахмутському районі окупанти стріляли по околицях сіл Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули семеро мирних жителів. Ще 13 було поранено.



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