У Миколаєві ракета зруйнувала човникову станцію, загинув рятувальник

Миколаїв. Фото: Олександра Сенкевича

Одна з ракет С-300, випущених сьогодні російськими військами по Миколаєву, зруйнувала рятувальну човникову станцію. Загинув чоловік. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



За його словами, будівля станції повністю зруйнована. Під час пошуково-рятувальної операції виявлено тіло чоловіка. Рятувальники витягли його з-під завалів.



«Це співробітник Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України, який цієї ночі перебував на добовому чергуванні», — уточнив Сєнкевич.

Нагадаємо, сьогодні після першої години ночі російські війська здійснили масований обстріл Миколаєва. Влучили зокрема у п'ятиповерховий житловий будинок. З-під завалів дістали дитину, пошуки ще семи людей продовжуються.