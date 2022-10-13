«Укрзалізниця» запустила потяг «Київ — Краматорськ»

На сайті «Укрзалізниці» з'явилися квитки з Києва до Краматорська та у зворотному напрямку. Перший рейс поїзда «Інтерсіті» сполученням «Київ-Пасажирський – Краматорськ» заплановано на 14 жовтня.



Поїзд вирушає о 07:01 із Києва та прибуває до Краматорська о 14:03. З Краматорська поїзд вирушає о 14:35, прибуває на київський вокзал о 21:13. Вартість квитка у вагоні першого класу складає 965 гривень, у вагоні другого класу – 505 гривень.



Залізничний вокзал Краматорська не працював понад півроку. 8 квітня російські окупанти завдали по вокзалу два ракетні удари, внаслідок яких загинула 61 людина, постраждали понад 120 осіб.

По приватному сектору Краматорська в Донецькій області вночі 4 жовтня було завдано ракетного удару.



Російські військові зранку 2 жовтня обстріляли Слов'янськ на Донеччині.