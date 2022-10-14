Силы РФ ночью обстреляли Константиновку, разрушен жилой дом

Константиновка. Фото: Telegram

Российские силы ночью обстреляли Константиновку.



Как сообщают местные жители в Telegram, пострадал двухэтажный многоквартирный жилой дом. О том, есть ли пострадавшие, информации пока что нет.

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