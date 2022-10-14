Сили РФ вночі обстріляли Костянтинівку, зруйновано житловий будинок

Костянтинівка. Фото: Telegram

Російські сили вночі обстріляли Костянтинівку.



Як повідомляють місцеві жителі у Telegram, постраждав двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Про те, чи є постраждалі, інформації поки що немає.

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