ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів на Донеччині

З початку поточної доби окупанти завдали 4 ракетних та 17 авіаційних ударів по території України, здійснили до 10 обстрілів із РСЗВ. Українські військові відбили низку атак росіян на Донеччині. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Ударів противника зазнали об'єкти та мирні жителі понад 20 населених пунктів. Серед них — Костянтинівка, Білогір'я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яківлівка, Давидів Брід та Наливайківка.



«До зони враження потрапили інфраструктурні об'єкти на території Запорізької, Київської та інших областей. Для ударів противник використовував крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136», — йдеться у зведенні.



Окупанти робили обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачевськ, Соснівка Сумської області;

— з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачевськ, Соснівка Сумської області; на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатищі, Липці, Огірцеві, Стариця, Уди;

— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатищі, Липці, Огірцеві, Стариця, Уди; на Краматорському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське;

— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське; на Бахмутському та Авдіївському напрямах противник робив обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж усієї лінії зіткнення;

противник робив обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж усієї лінії зіткнення; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Білогір'я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Оріхів;

окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Білогір'я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Оріхів; на Південнобузькому напрямку обстрілу зазнали райони понад 35 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення.

«Підрозділи Сил оборони України відобразили атаки противника в районах населених пунктів Новосадово на Краматорському напрямку, Яківлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Першотравневе, Мар'їнка та Перемога на Авдіївському напрямку».



Зазначається, що авіація сил оборони протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено враження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БПЛА та один гелікоптер окупантів.



Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили п'ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів окупантів, а також позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.