ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів на Донеччині

15 жовтня 2022, 19:15

ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів на Донеччині

З початку поточної доби окупанти завдали 4 ракетних та 17 авіаційних ударів по території України, здійснили до 10 обстрілів із РСЗВ. Українські військові відбили низку атак росіян на Донеччині. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Ударів противника зазнали об'єкти та мирні жителі понад 20 населених пунктів. Серед них — Костянтинівка, Білогір'я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яківлівка, Давидів Брід та Наливайківка.

«До зони враження потрапили інфраструктурні об'єкти на території Запорізької, Київської та інших областей. Для ударів противник використовував крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136», — йдеться у зведенні.

Окупанти робили обстріли:

  • на Сіверському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачевськ, Соснівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатищі, Липці, Огірцеві, Стариця, Уди;
  • на Краматорському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське;
  • на Бахмутському та Авдіївському напрямах противник робив обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж усієї лінії зіткнення;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Білогір'я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Оріхів;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілу зазнали райони понад 35 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення.

«Підрозділи Сил оборони України відобразили атаки противника в районах населених пунктів Новосадово на Краматорському напрямку, Яківлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Першотравневе, Мар'їнка та Перемога на Авдіївському напрямку».

Зазначається, що авіація сил оборони протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено враження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БПЛА та один гелікоптер окупантів.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили п'ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів окупантів, а також позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

Читайте також:

ISW: ЗСУ просуваються до Сватова, сили РФ - до Бахмута

Ще за темою

Інше
Війна
Організації
Генштаб ЗСУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:54
У Криму повідомляють про вибухи
14:17
«ДНР» запускає котельні
10:35
Текстильник у Донецьку потрапив під обстріл: Є загибла та поранені
09:16
У Донецьку загинув мирний житель, ще шістьох людей поранено
23:32
Обстріли Костянтинівки та Бахмута — головне за день ►
18:32
Обстріл у Донецьку: є поранені та загиблий
16:57
Окупанти розстріляли диригента Херсонської обласної філармонії
15:56
У Волновасі відкрили бюст командира батальйону бойовиків «Вохи»
15:32
«ДНР»: Двох мирних жителів поранено обстрілом у Донецьку
15:29
На полігоні армії РФ на Донеччині прогримів вибух — місцеві Telegram-канали
15:19
Окупанти на Херсонщині знову говорили про евакуацію. Стремоусів був із шевроном «Сталін»
13:51
«ДНР»: У Макіївці автомобіль підірвався на міні «Пелюстка»
12:46
У небі Маріуполя було збито дві ракети — російські ЗМІ
12:39
Чотири доби чекають порома на материк. Наслідки підриву Кримського мосту ►
09:47
У Луганську на переході водій збив трьох дівчат
Всі новини
19:15
ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів на Донеччині
18:41
«Записався добровольцем»: Гіркін вирушить на війну в Україну
18:15
Росіяни збільшують кількість військових в окупованому Сєвєродонецьку
17:30
СБУ виявила 30 колаборантів на Луганщині, причетних до викрадень людей та репресій
16:52
Поки що один: На Донеччині запрацював сервісний центр МВС
16:18
У Донецькій області наповнюють газопровід
15:45
У дев'ять населених пунктів Донеччини енергетики повернули світло
15:19
Біля Білгорода горить нафтобаза
14:54
У Криму повідомляють про вибухи
14:17
«ДНР» запускає котельні
13:31
Якщо немає документів: Виїхати з окупованих територій буде простіше
13:02
Спільне розгортання: До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими
12:18
Сили РФ обстріляли 11 міст та сіл на Донеччині, є загиблі
11:55
Удар по Київщині: В «Укренерго» попередили про можливі відключення світла
11:03
Що зруйновано обстрілом у Костянтинівці, показав Кириленко
Всі новини
ВІДЕО
У Криму повідомляють про вибухи
15 жовтня, 14:54
Спільне розгортання: До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими
15 жовтня, 13:02
У Костянтинівці повідомляють про вибухи
15 жовтня, 09:31

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама