Через обстріл у Білгородській області РФ призупинено рух поїздів

Через обстріл тимчасово призупинено рух поїздів у Білгородській області РФ. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.



Він зазначив, що снарядами було обстріляно територію залізничної станції в одному із сіл Бєлгородського району.



«Пошкоджено контактну мережу залізничних шляхів, інших видимих руйнувань немає. Тимчасово припинено рух поїздів, аварійні бригади вже усувають наслідки», - написав він.

Раніше ми повідомляли про обстріл російськими військами Житомира , Дніпра, Києва та Харкова.



Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.