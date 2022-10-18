Через обстріл у Білгородській області РФ призупинено рух поїздів

18 жовтня 2022, 13:14

Через обстріл у Білгородській області РФ призупинено рух поїздів

Через обстріл тимчасово призупинено рух поїздів у Білгородській області РФ. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

Він зазначив, що снарядами було обстріляно територію залізничної станції в одному із сіл Бєлгородського району.

«Пошкоджено контактну мережу залізничних шляхів, інших видимих руйнувань немає. Тимчасово припинено рух поїздів, аварійні бригади вже усувають наслідки», - написав він.

Раніше ми повідомляли про обстріл російськими військами Житомира , Дніпра, Києва та Харкова.

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