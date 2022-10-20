В Изюмском районе подорвалось авто спасателей: Два человека погибли, четверо — ранены

19 октября в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



По его информации, два человека погибли, еще четверо получили ранения.



Синегубов подчеркнул, что спасатели проводят разминирование, но пока что в области — очень высокая минная опасность.



Кроме того, глава области сообщил об обстрелах со стороны оккупантов: в минувшие сутки россияне накрывали огнем населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. С ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района.

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