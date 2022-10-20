В Ізюмському районі підірвалося авто рятувальників: Двоє людей загинули, четверо — поранено

19 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його інформацією, двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення.



Синєгубов наголосив, що рятувальники проводять розмінування, але поки що в області дуже висока мінна небезпека.



Крім того, очільник області повідомив про обстріли з боку окупантів: минулої доби росіяни накривали вогнем населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. З пораненнями госпіталізовано 78-річного жителя Ізюмського району.

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