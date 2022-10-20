Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців, також у захопленому російськими військами місті можуть відбирати майно та машини. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Використовуючи введення «військового стану», в окупованому Маріуполі планують розпочати масштабну мобілізацію. За попередніми оцінками, відправити на фронт можуть до 10 тисяч чоловіків», - сказав він.

Також Бойченко зазначив, що так звана «влада», після введення «воєнного стану», може «законно» відбирати майно та автомобілі маріупольців, залучати людей до будь-яких робіт без виплати заробітної плати.



За інформацією мера Маріуполя, жителі окупованих міст, розуміючи це, почали масово їхати, маріупольці, зокрема.

«Окупанти закрили виїзд у бік Запоріжжя. Тому, нажаль, у маріупольців є лише одна можливість виїхати – через територію росії. Далі через європейські країни можна повернутися до України. Тут на них чекає підтримка від мережі центрів «ЯМаріуполь». Ми готові їм надати всебічну допомогу», – сказав Вадим Бойченко.

Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили, що поселять на зимовий період у тимчасове житло 5 тисяч маріупольців.