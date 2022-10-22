Найбільше постраждав Нікополь: Війська РФ накрили вогнем Дніпропетровщину

Дніпропетровська область. Фото: ОВА

Російські війська вночі били по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Накрили вогнем дві місцеві громади — Марганецьку та Нікопольську. Попередньо, людей не зачепило. Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив із РСЗВ та важкої артилерії», — поінформував Резніченко.



За його словами, у Нікополі пошкоджено понад 20 будинків та кілька газопроводів, обірвані лінії електропередач. Майже тисяча сімей залишилася без світла — енергетики вже лагодять мережі.

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