Найбільше постраждав Нікополь: Війська РФ накрили вогнем Дніпропетровщину

Російські війська вночі били по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Накрили вогнем дві місцеві громади — Марганецьку та Нікопольську. Попередньо, людей не зачепило. Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив із РСЗВ та важкої артилерії», — поінформував Резніченко.
За його словами, у Нікополі пошкоджено понад 20 будинків та кілька газопроводів, обірвані лінії електропередач. Майже тисяча сімей залишилася без світла — енергетики вже лагодять мережі.
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