Офис президента: Из-за атак оккупантов 1,4 миллиона украинцев — без света

Российские военные совершили очередную атаку на украинскую инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны. По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тысяч абонентов, в Николаевской — 188 тысяч 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 тысячи 790 и в Одесской — десять тысяч 500», — проинформировал Тимошенко.



По его словам, всего силами ПВО уничтожено 18 ракет.



«Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения», — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

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