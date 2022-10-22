ВСУ уничтожили 18 крылатых ракет оккупантов, выпущенных по Украине

22 октября в 07:00 российские войска произвели массированный ракетный обстрел территории Украины. Воздушные силы ВСУ уничтожили 18 из 33 крылатых ракет оккупантов. Об этом сообщают ВС ВСУ.



«Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства. Враг атаковал не менее десяти самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555)», — проинформировали военные.



Также сообщается, что оккупанты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр», всего — 16 пусков.



В зонах ответственности воздушного командования «Юг», «Центр», «Запад» авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и пять крылатых ракет «Калибр».