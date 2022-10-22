Офіс президента: Через атаки окупантів 1,4 мільйона українців — без світла

Російські військові здійснили чергову атаку на українську інфраструктуру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Ворог продовжує бити по енергетичних об'єктах у різних областях нашої країни. Станом на зараз внаслідок ракетних ударів у Хмельницькій області відключено 672 тисячі абонентів, у Миколаївській — 188 тисяч 400, у Волинській області — 102 тисячі, у Черкаській — 242 тисячі, у Рівненській — 174 тисячі 790 та на Одещині — десять тисяч 500», — поінформував Тимошенко.



За його словами, всього силами ППО знищено 18 ракет.



«Фахівці одразу розпочинають ремонтні роботи на місцях поразки», — наголосив заступник керівника ОП.

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