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Дети из Энергодара, отдыхавшие в России, фактически стали заложниками — мэр

23 октября 2022, 12:43

Дети из Энергодара, отдыхавшие в России, фактически стали заложниками — мэр

Оккупанты поставили родителей из Энергодара и окрестных сел перед фактом, что их дети «задерживаются на отдых в России на неопределенный срок». Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

«Некоторые родители, которые несмотря на полномасштабную войну недавно отправили... своих детей в Краснодарский край России, уже начали получать тревожные сообщения», — написал он.

Орлов отметил, что оккупанты приказали родителям передать теплые вещи и «успокоили», что дети будут ходить в российскую школу.

«К сожалению, произошло именно то, вероятность чего мы предполагали. Фактически дети сейчас заложники террористов. И если одну часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий», — подчеркнул мэр.

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