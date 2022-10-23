Діти з Енергодару, які відпочивали в Росії, фактично стали заручниками — мер

Окупанти поставили батьків з Енергодару та навколишніх сіл перед фактом, що їхні діти «затримуються на відпочинок у Росії на невизначений термін». Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.



«Деякі батьки, які незважаючи на повномасштабну війну нещодавно відправили... своїх дітей до Краснодарського краю Росії, вже почали отримувати тривожні повідомлення», — написав він.



Орлов зазначив, що окупанти наказали батькам передати теплі речі та «заспокоїли», що діти ходитимуть до російської школи.



«На жаль, сталося саме те, ймовірність чого ми припускали. Фактично діти зараз заручники терористів. І якщо одна частина батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій», — підкреслив мер.