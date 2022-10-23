Російського військкора Семена Пегова поранено під Донецьком

23 жовтня 2022, 19:18

Російського військкора Семена Пегова поранено під Донецьком

Російський військкор-пропагандист Семен Пегов отримав поранення під Донецьком. Про це повідомив Telegram-канал його проекту Wargonzo.

Пегова госпіталізували до травматологічного центру Донецька з пораненням у ногу, повідомили медики установи.

Є інформація, що поранення військкор отримав, наступивши на протипіхотну міну. Wargonzo пише, що його життю нічого не загрожує, поранення не тяжке.

Сьогодні раніше Пегов опублікував спільне фото з головою угрупування «ДНР» Денисом Пушиліним, якого він «зустрів на передовій», у районі Майорська під Горлівкою, куди Пушилін приїхав нібито «спілкуватися з мобілізантами».

Денис Пушилін та Семен Пегов. Фото: Тelegram-канал Wargonzo

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