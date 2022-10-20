Россия свозит в Беларусь военных и боеприпасы – СМИ

Помимо военных Россия завозит на территорию Беларуси боеприпасы с Дальнего Востока. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».



«Известно, что 26 сентября 2022 года с ЖД-станции Кнорринг (Приморский край, РФ) была отправлена одна из групп вагонов в количестве 10 единиц с пометкой ВМ – взрывчатые материалы. Эшелон прибыл на ЖД-станцию Ильино (Нижегородская область, РФ)», — говорится в сообщении мониторинговой группы.



Из Нижегородской области вагоны с боеприпасами по 2-3 единицы прицепляются к воинским эшелонам, которые следуют в Беларусь. По информации мониторинговой группы, 17 октября на железнодорожную станцию Полонка в Беларуси (Барановичский район, Брестская область) из России прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами.

15 октября сообщалось, что в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава группировок войск.



За день до этого в Беларуси был введен режим контртеррористической операции якобы из-за угрозы со стороны сопредельных государств.



10 октября стало известно о том, что Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.