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Россия свозит в Беларусь военных и боеприпасы – СМИ

20 октября 2022, 22:35

Россия свозит в Беларусь военных и боеприпасы – СМИ

Помимо военных Россия завозит на территорию Беларуси боеприпасы с Дальнего Востока. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

«Известно, что 26 сентября 2022 года с ЖД-станции Кнорринг (Приморский край, РФ) была отправлена одна из групп вагонов в количестве 10 единиц с пометкой ВМ – взрывчатые материалы. Эшелон прибыл на ЖД-станцию Ильино (Нижегородская область, РФ)», — говорится в сообщении мониторинговой группы.

Из Нижегородской области вагоны с боеприпасами по 2-3 единицы прицепляются к воинским эшелонам, которые следуют в Беларусь. По информации мониторинговой группы, 17 октября на железнодорожную станцию Полонка в Беларуси (Барановичский район, Брестская область) из России прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами.

15 октября сообщалось, что в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава группировок войск.

За день до этого в Беларуси был введен режим контртеррористической операции якобы из-за угрозы со стороны сопредельных государств.

10 октября стало известно о том, что Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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