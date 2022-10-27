Білорусь готується до ескалації — Генштаб ЗСУ

Білорусь готується до ескалації на тлі постійних заяв, що напад не планується. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



«Діяльність російських та білоруських Збройних сил та силових структур вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери Збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі», — наголосив Громов.



За його словами, загалом планується оцінити готовність західного регіону до приведення до бойової готовності під виглядом тренувань. Також проводяться приховані заходи військового характеру, зокрема переміщення військової техніки та військові маневри. Вони поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі щодо відсутності намірів нападати на Україну.



«Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення запобіжних дій проти України та НАТО», — сказав Громов.



Представник Генштабу повідомив, що тривають обстріли районів, що межують з Білоруссю.



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