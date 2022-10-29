Обстрел Днепровщины: Пожар на АЗС и разрушенные дома, есть раненый

Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Есть раненый. Об этом проинформировал руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Россияне обстреляли три громады: Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина. Он находится в больнице. Состояние средней тяжести. В городе повреждено восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети», — отметил Резниченко.



По его словам, из-за российских снарядов начался пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные уже потушили пламя.