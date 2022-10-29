Обстріл Дніпропетровщини: Пожежа на АЗС та зруйновані будинки, є поранений

Російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Є поранений. Про це поінформував керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Росіяни обстріляли три громади: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранено 39-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні. Стан середньої тяжкості. У місті пошкоджено вісім багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газопровід та електромережі», — зазначив Резніченко.



За його словами, через російські снаряди почалася пожежа на автозаправній станції та в гаражному кооперативі. Вогнеборці вже приборкали полум’я.