Обстріл Дніпропетровщини: Пожежа на АЗС та зруйновані будинки, є поранений

29 жовтня 2022, 08:45

Обстріл Дніпропетровщини: Пожежа на АЗС та зруйновані будинки, є поранений

Російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Є поранений. Про це поінформував керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни обстріляли три громади: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранено 39-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні. Стан середньої тяжкості. У місті пошкоджено вісім багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газопровід та електромережі», — зазначив Резніченко.

За його словами, через російські снаряди почалася пожежа на автозаправній станції та в гаражному кооперативі. Вогнеборці вже приборкали полум’я.

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