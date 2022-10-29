«ДНР»: Из-за обстрелов погибли три человека, еще пять — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки погибли три мирных жителя.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», мужчина 1999 года рождения и мужчина 1981 г.р. погибли в Куйбышевском районе Донецка, женщина 1949 г.р. — в Кировском районе Макеевки.



Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка, Кировском районе Макеевки, Ясиноватой и Новолуганском (на мине-«лепестке» подорвался мужчина 2001 г.р.).

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три человека. Еще восемь были ранены.



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