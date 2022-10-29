«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, ще п'ять — поранено

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території за минулу добу загинули троє мирних жителів.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», чоловік 1999 року народження та чоловік 1981 р.н. загинули у Куйбишевському районі Донецька, жінка 1949 р.н. - у Кіровському районі Макіївки.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ять цивільних осіб у Київському та Петрівському районах Донецька, Кіровському районі Макіївки, Ясинуватій та Новолуганському (на міні-«пелюстці» підірвався чоловік 2001 р.н.).

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло троє людей. Ще вісім було поранено.



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