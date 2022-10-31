В Алчевске обстреляна одна из гостиниц города

Гостиница «Металлург» после обстрела. Фото: «СЦКК ЛНР»

В захваченном российскими войсками Алчевске Луганской области была обстреляна гостиница «Металлург». Об этом заявляет группировка «ЛНР».



Там отмечали, что под завалами ищут человека.

Позже «СЦКК ДНР» заявило, что в результате обстрела Алчевска погиб житель подконтрольной РФ части Донецкой области 1956 года рождения.



Оккупационные силы обвинили в обстреле ВСУ. Украинская сторона события в Алчевске пока не комментировала.



При этом в местных группах в соцсертях пишут, что в гостинице могли проживать российские военные.

За время войны известны случаи, когда ВСУ наносили удары по скоплению российских военных, занимавших гражданские объекты. К примеру, 18 сентября был нанесен удар по военным РФ, которые базировались в гостинице на автовокзале в Сватово Луганской области.

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