В Алчевську обстріляний один із готелів міста

У захопленому російськими військами Алчевську було обстріляно готель «Металург». Про це заявляє угрупуваняі «ЛНР».



Там зазаначили, що під завалами шукають людину.



Пізніше «СЦКК ДНР» заявило, що в наслідлок обстрілу Алчевську загинув мешканець підконтрольної РФ частини Донецької області 1956 року народження.



Окупаційні сили звінуватили в обстрілі ЗСУ. Українська сторона подію в Алчевську поки що не коментувала.



Разом с цим у місцевих групах у соцмеражах пишуть, що у готелі могли проживати російські військові.

За час війни відомі випадки, коли ЗСУ наносили удари по скупченням російських військових, які займали цивільні об'єкти.

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