Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Донецкой, Харьковской и Херсонской областях найдены тела 868 гражданских, среди них есть дети

03 ноября 2022, 16:33

В Донецкой, Харьковской и Херсонской областях найдены тела 868 гражданских, среди них есть дети

Сотрудники Нацполиции Украины обнаружили тела 868 гражданских лиц, среди которых 24 несовершеннолетних в освобожденных от российской оккупаций населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

Об этом на брифинге рассказал начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Алексей Сергеев, передает «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что только в течение минувших суток в этих регионах обнаружили тела 14 человек.

На территории деоккупированных районов полицией обнаружено 34 пыточных и мест содержания граждан, из них 24 – в Харьковской области, по 3 - в Херсонской и Киевской областях, 2 в Сумской, по 1 - в Донецкой и Черниговской.

Сергеев рассказал, что следователи также задокументировали 27 мест несвободы, включая пыточные и фильтрационные лагеря, на временно оккупированных территориях Украины и семь - непосредственно в РФ.

Еще по теме

Прочее
Война Пытки Жертвы деоккупация
Места
Донецкая область Харьковская область Херсонская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:25
Оккупанты вывозят на территорию РФ солнечные электростанции Херсонщины
15:17
Мобилизацию в России продолжат: Что она изменит на фронте ►
15:10
В Мариуполе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия
13:35
Глава «ДНР» объявил об обмене пленными по формуле «107 на 107»
11:03
Российские войска скоро покинут Херсон, заявил Стремоусов. Со здания ОГА исчез флаг РФ
10:57
«Начался обратный отсчет времени»: Запорожская АЭС полностью обесточена
10:09
«ДНР» назвала количество погибших от обстрелов за сутки
09:31
Центр Донецка под обстрелом, «прилеты» в районе «Изумруда» и травматологии
09:08
В Сватово армия РФ прячется в школах и на предприятиях города
09:08
В оккупированной Горловке показали разрушения после обстрела «Стирола»
08:47
Взрыв в Мелитополе: Разрушен завод, где размещался штаб оккупантов
00:34
Возвращение России к «зерновой сделке» — главное за день ►
20:58
Оккупанты открыли в Луганске отделение военизированного движения «Юнармия»
19:11
В Донецке придумали, как отучить людей сливать воду из батарей
18:31
Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в оккупированном городе
все новости
18:25
Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого оружия
17:47
Если Путин будет принимать участие в саммите G-20, Зеленский откажется
17:20
МАГАТЭ по итогам проверки сообщило об отсутствии признаков «грязной бомбы»
16:33
В Донецкой, Харьковской и Херсонской областях найдены тела 868 гражданских, среди них есть дети
15:54
Удалось освободить 107 воинов, много раненых: В ОП рассказали об обмене пленными
15:43
На Донетчине для гражданских открыли трассу в сторону Харькова
15:34
Верховная Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского
15:32
«Интерсити» и электрички: Лях рассказал о работе ж/д в Славянске
15:25
Оккупанты вывозят на территорию РФ солнечные электростанции Херсонщины
15:17
Мобилизацию в России продолжат: Что она изменит на фронте ►
15:10
В Мариуполе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия
14:47
Рада уволила Чернышова с должности министра развития громад и территорий
14:37
В Донецкой области начались экстренные отключения света
14:36
Рада приняла госбюджет на 2023 год с дефицитом в 38 миллиардов долларов
14:33
Спасатели доставили раненую жительницу Бахмута в больницу
все новости
ВИДЕО
Мобилизацию в России продолжат: Что она изменит на фронте ►
03 ноября, 15:17
Российские войска скоро покинут Херсон, заявил Стремоусов. Со здания ОГА исчез флаг РФ
03 ноября, 11:03
Центр Донецка под обстрелом, «прилеты» в районе «Изумруда» и травматологии
03 ноября, 09:31

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама