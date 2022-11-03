В Донецкой, Харьковской и Херсонской областях найдены тела 868 гражданских, среди них есть дети

Сотрудники Нацполиции Украины обнаружили тела 868 гражданских лиц, среди которых 24 несовершеннолетних в освобожденных от российской оккупаций населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.



Об этом на брифинге рассказал начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Алексей Сергеев, передает «Интерфакс-Украина».



Он подчеркнул, что только в течение минувших суток в этих регионах обнаружили тела 14 человек.



На территории деоккупированных районов полицией обнаружено 34 пыточных и мест содержания граждан, из них 24 – в Харьковской области, по 3 - в Херсонской и Киевской областях, 2 в Сумской, по 1 - в Донецкой и Черниговской.



Сергеев рассказал, что следователи также задокументировали 27 мест несвободы, включая пыточные и фильтрационные лагеря, на временно оккупированных территориях Украины и семь - непосредственно в РФ.