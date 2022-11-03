У Донецькій, Харківській та Херсонській областях знайдено тіла 868 цивільних, серед них є діти

Співробітники Нацполіції України виявили тіла 868 цивільних осіб, серед яких 24 неповнолітні, у звільнених від російської окупацій населених пунктах Донецької, Харківської та Херсонської областей.



Про це на брифінгу розповів начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Олексій Сергєєв, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Він наголосив, що лише протягом минулої доби у цих регіонах виявили тіла 14 осіб.



На території деокупованих районів поліцією виявлено 34 катівні та місця утримання громадян, з них 24 – у Харківській області, по 3 – у Херсонській та Київській областях, 2 у Сумській, по 1 – у Донецькій та Чернігівській.



Сергєєв розповів, що слідчі також задокументували 27 місць несвободи, включаючи катівні та фільтраційні табори, на тимчасово окупованих територіях України та сім - безпосередньо в РФ.