Власти советуют жителям некоторых районов Черниговской области  переселиться

Из-за увеличения российскими оккупантами обстрелов приграничных населенных пунктов Черниговщины местные власти советуют жителям нескольких районов переселиться в глубь области. Об этом сообщил глава местной ОВА Вячеслав Чаус.



«Практику такого переселения уже имеем в Новгород-Северском районе. Людям, которые хотят переехать в пределах района, необходимо обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом», – написал он.



Он отметил, что за прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 234 попадания в результате российских обстрелов, тогда как неделей ранее всего 87.



В Черниговской области российские войска оставили после себя более 8 тысяч разрушенных или поврежденных зданий. Более 90% – это жилье. Разбиты 33 моста и перехода, повреждено более 1100 км автомобильных дорог.