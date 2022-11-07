Влада радить мешканцям деяких районів Чернігівської області переселитися

07 листопада 2022, 17:59

Влада радить мешканцям деяких районів Чернігівської області переселитися

Через збільшення російськими окупантами обстрілів прикордонних населених пунктів Чернігівщини місцева влада радить мешканцям кількох районів переселитися у глиб області. Про це повідомив голова місцевої ОВ В'ячеслав Чаус.

 «Практику такого переселення вже маємо у Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, необхідно звернутись до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом, – написав він.

 Він зазначив, що за минулий тиждень у регіоні було зафіксовано 234 влучення в результаті російських обстрілів, тоді як тижнем раніше всього 87.

 На Чернігівщині російські війська залишили після себе понад 8 тисяч зруйнованих або пошкоджених будівель. Понад 90% – це житло. Розбито 33 мости та переходи, пошкоджено понад 1100 км автомобільних доріг.

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