Жителі Донеччини повертаються до області. Але там вкрай небезпечно

На Донеччині спостерігається тенденція до повернення мешканців. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Керівник області нагадав, що евакуація триває, попри те, що до більшості відносно віддалених від фронту громад подано газ.



«Навіть частково подано газ до громад, наближених до лінії фронту. Загалом це 24 громади. І йде тенденція до повернення людей», — зазначив Кириленко.



При цьому, уточнив очільник ОВА, всі логістичні можливості вивезення людей з області залишаються незмінними. Влада сприяє евакуації, а також переміщує мешканців прифронтових населених пунктів углиб області.



Кириленко вкотре закликав до евакуації всіх мешканців регіону, зазначивши, що життя та здоров'я є найважливішими. А окупанти всю свою агресію зганяють на мирних жителях, і забезпечити безпеку неможливо.

Читайте також: Кириленко розповів про лінію фронту в Донецькій області

Дивіться також:



