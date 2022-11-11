Армія РФ обстріляла Донецьку область РСЗВ «Град» та артилерією

11 листопада 2022, 12:13

Армія РФ обстріляла Донецьку область РСЗВ «Град» та артилерією

Шістнадцять ударів завдали минулої доби війська РФ по Донбасу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.

Окупаційні війська Росії атакували 9 населених пунктів. Під ворожим вогнем знаходилися міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Курахове, смт Велика Новосілка, Очеретине, Південне, села Карлівка, Галицинівка.

Російські військові обстрілювали регіон РСЗВ «Град» та артилерією, пошкодивши 15 житлових будинків.

«Під ворожим прицілом перебував Бахмут. Росіяни здійснили по місту два артилерійських обстріли, вбили та поранили цивільних мешканців, пошкоджено 3 оселі», - розповіли правоохоронці.

Також зазначається, що окупанти з «Градів» вдарили по селищу Очеретине, поцілили в приватний будинок та травмували людину. Є поранені російськими снарядами й у селищі Південне.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 176 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 29 000 осіб, у тому числі 4486 – дітей, 1826 – людей з інвалідністю.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил загинули двоє мирних жителів.

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