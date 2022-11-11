Понад вісім тисяч: Журналісти підрахували російські втрати у війні проти України

11 листопада 2022, 20:12

Понад вісім тисяч: Журналісти підрахували російські втрати у війні проти України

Станом на 11 листопада в Україні загинуло понад 8712 російських військовослужбовців. Ці дані з відкритих джерел встановили російська служба ВВС разом із виданням «Медіазону».

 Тиждень тому, 4 листопада, ці джерела говорили про майже 8300 загиблих російських військових.

 Серед загиблих є не менше 163 мобілізованих. Ще 35 із них померли на території Росії до відправлення на фронт. Основними причинами смертей мобілізованих у військових частинах видання називають хвороби серця, нещасні випадки та зловживання алкоголем.

 ВВС зазначає, що реальна кількість втрат може бути значно вищою, оскільки лише за минулий тиждень журналістам вдалося підтвердити смерть 72 мобілізованих.

 «Збір даних ускладнює те, що з жовтня в багатьох повідомленнях про загиблих не вказується їх статус, тому іноді неможливо зрозуміти, чи служила особа за контрактом, чи пішла на фронт добровільно, чи була мобілізована», - йдеться у повідомленні.

 По регіонах найбільше загиблих припадає на Краснодарський край (365 осіб), Дагестан (338 осіб) та Бурятію (332 особи). Відомо про 29 загиблих жителів Москви.

 Також журналісти підтвердили смерть 47 ув'язнених, котрі воювали у складі російських воєнізованих підрозділів.

 Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше 100 тисяч людей убитими та пораненими. ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Окрім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинуло близько 40 тисяч мирних жителів.

 За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії становлять понад 79 тисяч осіб.

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