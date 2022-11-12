Поліція проводить у Херсоні стабілізаційні заходи

Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи у Херсоні. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.



«Близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо та на території Херсона виставлено блокпости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів», — зазначив Клименко.



За його словами, основна загроза полягає у масовому мінуванні. Десять груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.



Також Клименко повідомив, що поліцейський сапер отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона. Він закликав місцевих жителів бути обережними, а громадян, які виїхали, — не поспішати повертатися до завершення стабілізаційних заходів.

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