МЗС України: РФ перебуває не в тій позиції, щоби диктувати свої умови

Росія не в тій позиції, щоб диктувати свої умови. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяви МЗС РФ про те, що виведення російських військ неприйнятне для Москви як попередня умова для початку переговорів.



«Росія перебуває не в тій позиції, щоби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій щодо неповторення агресії», - наголосив він.



У МЗС наголосили, що за інших умов досягти сталого миру буде неможливо.



Раніше заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив , що виведення російських військ з території України є неприйнятним для Москви.