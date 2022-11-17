Жители деоккупированных громад на Донетчине получают денежную помощь

Жителям деоккупированных населенных пунктов Лиманской и Святогорской территориальных громад выплачивают денежную помощь. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



В ОВА уточнили, что выплаты предназначены для людей, которые пострадали от оккупации и проживали на соответствующих территориях в момент их освобождения от оккупантов. Денежная помощь предоставляется за счет средств Общества Красного Креста Украины (однократно в размере 1200 гривен) и Международной организации по миграции (в размере 2200 гривен). Выплаты производит «Укрпочта».



«На сегодняшний день по программе поддержки Общества Красного Креста Украины уже около семи тысяч жителей деоккупированных населенных пунктов Лиманской и Святогорской территориальных громад получили указанные выплаты на сумму 8,3 миллиона гривен. За счет средств Международной организации по миграции денежную помощь получили более 3,5 тысячи граждан на сумму 7,9 миллиона гривен», — отметили в администрации.



Там добавили, что проблемные вопросы, возникающие при выплате такой денежной помощи, обсуждались на совещании. По его результатам приняты решения по обеспечению выплаты денежной помощи в полном объеме в ближайшее время.

Читайте также: В Минреинтеграции рассказали о выплатах жителям деоккупированных районов Донетчины