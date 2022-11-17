Жителі деокупованих громад на Донеччині отримують грошову допомогу

17 листопада 2022, 10:55

Жителі деокупованих громад на Донеччині отримують грошову допомогу

Жителям деокупованих населених пунктів Лиманської та Святогірської територіальних громад виплачують грошову допомогу. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

В ОВА уточнили, що виплати призначені для людей, які постраждали від окупації та проживали на відповідних територіях у момент їхнього звільнення від окупантів. Грошова допомога надається коштами Товариства Червоного Хреста України (одноразово у розмірі 1200 гривень) та Міжнародної організації з міграції (у розмірі 2200 гривень). Виплати здійснює «Укрпошта».

«На сьогодні за програмою підтримки Товариства Червоного Хреста України вже близько семи тисяч мешканців деокупованих населених пунктів Лиманської та Святогірської територіальних громад отримали зазначені виплати на суму 8,3 мільйона гривень. Коштами Міжнародної організації з міграції грошову допомогу отримали понад 3,5 тисячі громадян на суму 7,9 мільйона гривень», — зазначили в адміністрації.

Там додали, що проблемні питання, що виникають під час виплати такої грошової допомоги, обговорювалися на нараді. За її результатами ухвалено рішення щодо забезпечення виплати грошової допомоги в повному обсязі найближчим часом.

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