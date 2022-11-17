Жителей оккупированного Мелитополя выгоняют с больниц города

В захваченном российскими войсками Мелитополе гражданским приказано покинуть стационар больницы неотложных состояний. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.



По его информации, родных пациентов также выгоняют, не позволяя увидеть больных и получить консультацию врача.

Федоров рассказал, что именно в этом медучреждении лечатся прооперированные и те, жизнь которых зависит от оперативно оказанной помощи. Он отметил, что медицинское учреждение захваченно оккупантами для лечения своих раненых военных.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе школьников хотят привлечь к пошиву вещей для российских захватчиков.