Жителів окупованого Мелітополя окупанти виганяють із лікарень міста

У захопленому російськими військами Мелітополі цивільним наказано залишити стаціонар лікарні невідкладних станів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.



За його інформацією, рідних пацієнтів також виганяють, не дозволяючи побачити хворих та отримати консультацію лікаря.

Федоров розповів, що саме у цій медустанові лікуються прооперовані і ті, життя яких залежить від оперативно наданої допомоги. Він зазначив, що медична установа захоплена окупантами для лікування своїх поранених військових.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті школярів хочуть залучити до пошиття речей для російських загарбників.