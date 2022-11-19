В Донецке открыли памятник командиру боевиков «Корсе»

В оккупированном Донецке открыли памятник командиру боевиков Ольге Качуре («Корсе»).



Как сообщают российские «РИА Новости», памятник открыт на «Аллее героев».

Напомним, «Корса» до 2011 года работала в украинской милиции. Последняя должность — заместитель начальника Кировского райотдела милиции в Донецке. В 2014 году Качура вошла в состав незаконного вооруженного формирования — «3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут» 1-го армейского корпуса группировки «ДНР». Женщина занимала «должность» командира артиллерийского дивизиона и имела «звание» «полковник войск ДНР».



Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих батальонов Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области. Украинский суд признал ее виновной в этих преступлениях и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



О гибели «Корсы» стало известно в августе. Президент РФ Владимир Путин присвоил дончанке звание «героя России». Также барельеф с ее портретом разместили на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донетчины.