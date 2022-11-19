У Донецьку відкрили пам'ятник командирці бойовиків «Корсі»

В окупованому Донецьку відкрили пам'ятник командирці бойовиків Ользі Качурі («Корсі).



Як повідомляють російські «РИА Новости», пам'ятник відкрито на «Алеї героїв».

Нагадаємо, «Корса» до 2011 року працювала в українській міліції. Остання посада — заступниця начальника Кіровського райвідділу міліції у Донецьку. У 2014 році Качура увійшла до складу незаконного збройного формування — «3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут» 1-го армійського корпусу угруповання «ДНР». Жінка займала «посаду» командирки артилерійського дивізіону та мала «звання» «полковниці військ ДНР».



Качура безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців ЗСУ та добровольчих батальйонів України реактивними системами залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області. Український суд визнав її винною у цих злочинах та заочно засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Про загибель «Корси» стало відомо у серпні. Президент РФ Володимир Путін надав донеччанці звання «героїні Росії». Також барельєф з її портретом розмістили на кургані Савур-Могила у Шахтарському районі Донеччини.