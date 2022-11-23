«ДНР» назвала количество раненых в результате обстрелов за сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории ранены два человека. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Оба гражданских ранены в Кировском районе Донецка: по улице Новолозовой ранена женщина 1960 года рождения и мужчина 1956 г.р. Также уточняется, что девушка 2006 года рождения, о ранении которой стало известно вчера, — пострадала 17 ноября.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель, еще восемь человек ранены.



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