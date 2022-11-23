«ДНР» назвала кількість поранених через обстріли за добу

Минулої доби через обстріли на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території поранено двох людей. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Обидва цивільних поранено в Кіровському районі Донецька: по вулиці Новолозовій поранено жінку 1960 року народження та чоловіка 1956 р.н. Також уточнюється, що дівчина 2006 року народження з Горлівки, про поранення якої стало відомо вчора, постраждала 17 листопада.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель, ще вісьмох людей поранено.



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