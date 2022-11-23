РФ не добʼється від України обстрілами згоди на переговори — РНБО

Керівництво РФ не добʼється обстрілами згоди влади України піти на переговори. Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

«Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші «шахіди». Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України», - написав він.

Європейський парламент, нагадаємо, визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.



Сьогодні, 23 листопада, російські війська ракетами атакували низку регіонів України.





