В Украину прибыли министры иностранных дел семи стран

В Киев прибыли главы Министерств иностранных дел из семи европейских стран. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.



«Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с самыми высокими должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, которые посетили Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос, как дальше поддерживать Украину», — написал он.



В Украину прибыли главы МИД семи стран Европы - Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые удары, и Украина готовится к ним, учитывая разные сценарии.