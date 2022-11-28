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В Україну прибули міністри закордонних справ семи країн

28 листопада 2022, 14:31

В Україну прибули міністри закордонних справ семи країн

До Києва прибули глави Міністерств закордонних справ із семи європейських країн. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

«Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ та зустрічаються з найвищими посадовими особами України. Це найбільша група міністрів, які відвідали Україну від початку російської агресії. Головне питання, як далі підтримувати Україну», – написав він.

В Україну прибули глави МЗС семи країн Європи – Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові удари, і Україна готується до них з огляду на різні сценарії.

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