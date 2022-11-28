РФ готується до нової атаки: У Чорне море знову вийшов російський ракетоносій

У Чорному морі вперше за кілька днів з'явився носій крилатих ракет «Калібр», що може говорити про підготовку нових ударів супротивника по Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



За її словами, на бойове чергування вийшов корабель, який несе вісім ракет «Калібр» на борту.



Вона зазначила, що окупанти готуються до нових ракетних ударів, а в пунктах дислокації є інші ракетоносії, які можуть вийти на позиції протягом кількох годин.



«Треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати. Початок тижня може бути ознаменований новими ракетними ударами», — сказала Гуменюк.



Вона додала, що зараз на морі спостерігається шторм. Проте ракетоносії здатні здійснити пуски навіть за такої погоди.