Росія запустила ракети по Україні

Російські війська здійснили пуск ракет територією України. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.



У всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.



За даними «Новин Донбасу», РФ запустила щонайменше 50 крилатих ракет.



«Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!» - попередив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



ППО працює у Харківській та Полтавській областях, повідомляють телеграм-канали.

Сьогодні вранці на двох російських військових аеродромах у Саратовській та Рязанській областях сталися вибухи, внаслідок чого було пошкоджено декілька літаків.



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