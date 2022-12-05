Росія запустила ракети по Україні

Російські війська здійснили пуск ракет територією України. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
У всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.
За даними «Новин Донбасу», РФ запустила щонайменше 50 крилатих ракет.
«Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!» - попередив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
ППО працює у Харківській та Полтавській областях, повідомляють телеграм-канали.
Сьогодні вранці на двох російських військових аеродромах у Саратовській та Рязанській областях сталися вибухи, внаслідок чого було пошкоджено декілька літаків.
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