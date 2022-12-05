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СМИ: Пентагон передал Украине HIMARS, которые не могут достать до России

05 декабря 2022, 23:28

СМИ: Пентагон передал Украине HIMARS, которые не могут достать до России

Соединенные Штаты Америки тайно модифицировали переданные Украине пусковые установки HIMARS таким образом, чтобы они не могли быть использованы для запуска ракет большой дальности по территории России, пишет The Wall Street Journal. Ссылаясь на анонимные источники, газета пишет, что Вашингтон не заинтересован в эскалации войны России против Украины, потому что Пентагон модифицировал пусковые установки HIMARS.

Утверждается, что во время договоренностей о передаче HIMARS президент Владимир Зеленский лично пообещал США, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на российской территории.

Кроме того, администрация Джо Байдена постоянно подчеркивала риски предоставления Киеву дальнобойного оружия. Украинская сторона утверждает, что такое вооружение нужно для поражения складов российских сил, расположенных в глубоком тылу на оккупированной территории.

При этом в Вашингтоне опасаются, что направленные ими системы могут быть использованы для ударов по целям на территории России, что приведет к эскалации войны. Из этих соображений в частности Украина так и не получила ATACMS, а также беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

В то же время в США признают, что Украина до сих пор выполняла обязательства не использовать американское оружие для ударов по российской территории. По словам украинских чиновников, это свидетельствует о том, что Киеву можно доверять оружие большей дальности.

«Европейская правда» пишет, что дискуссия о поставках дальнобойного оружия в США активизировалась на фоне постоянных обстрелов Россией украинской энергетической инфраструктуры. Некоторые американские чиновники считают, что дальнобойное оружие могло бы помочь Киеву предупреждать больше ударов, поскольку поставки средств противовоздушной и противоракетной обороны не столь быстрые.

По состоянию на сейчас Украина получила 20 пусковых установок HIMARS и большой запас ракет со спутниковым наведением с дальностью полета почти 80 километров. Эти ракеты украинские военные эффективно применяют для нанесения ударов по российским складам боеприпасов, объектам материально-технического обеспечения и командным центрам на оккупированной территории.

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