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ЗМІ: Пентагон передав Україні HIMARS, які не можуть дістати до Росії

05 грудня 2022, 23:28

ЗМІ: Пентагон передав Україні HIMARS, які не можуть дістати до Росії

Сполучені Штати Америки таємно модифікували передані Україні пускові установки HIMARS таким чином, щоб вони не могли бути використані для запуску ракет великої дальності по території Росії, пише The Wall Street Journal. Посилаючись на анонімні джерела, газета пише, що Вашингтон не зацікавлений у ескалації війни Росії проти України, тому що Пентагон модифікував пускові установки HIMARS.

Стверджується, що під час домовленостей про передачу HIMARS президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв США, що вони не будуть використовуватись для завдання ударів по цілях на російській території.

Крім того, адміністрація Джо Байдена постійно наголошувала на ризиках надання Києву далекобійної зброї. Українська сторона стверджує, що таке озброєння потрібне для поразки складів російських сил, які розташовані в глибокому тилу на окупованій території.

У Вашингтоні побоюються, що спрямовані ними системи можуть бути використані для ударів по цілях на території Росії, що призведе до ескалації війни. З цих міркувань, зокрема, Україна так і не отримала ATACMS, а також безпілотники MQ-1C Gray Eagle.

Водночас, у США визнають, що Україна досі виконувала зобов'язання не використовувати американську зброю для ударів по російській території. За словами українських чиновників, це свідчить про те, що Києву можна довіряти зброю більшої дальності.

«Європейська правда» пише, що дискусія про постачання далекобійної зброї до США активізувалася на тлі постійних обстрілів Росією української енергетичної інфраструктури. Деякі американські чиновники вважають, що далекобійна зброя могла б допомогти Києву попереджати більше ударів, оскільки постачання засобів протиповітряної та протиракетної оборони не є такими швидкими.

Станом на сьогодні Україна отримала 20 пускових установок HIMARS та великий запас ракет із супутниковим наведенням із дальністю польоту майже 80 кілометрів. Ці ракети українські військові ефективно застосовують для завдання ударів по російських складах боєприпасів, об'єктах матеріально-технічного забезпечення та командних центрів на окупованій території.

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