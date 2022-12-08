Из-за войны РФ против Украины погибли 443 ребенка

443 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что всего более 1298 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.



«По состоянию на утро 8 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 443. Возросло количество раненых – 855», - рассказали прокуроры.

Отмечается, что больше всего пострадавших детей в Донецкой области, таких на Донетчине 426, в Харьковской - 267, Киевской - 117, Запорожской - 78, Николаевской - 77, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 33.



«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - уточнили в прокуратуре.

Также сообщается, что 6 декабря во время ракетного обстрела оккупантов села Куприяновка Запорожской области была ранена 15-летняя девочка. К тому же, стало известно, что 3 декабря из-за ракетных обстрелов войсками РФ Бахмута Донецкой области получил ранение 4-летний мальчик.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ, по данным Офиса генпрокурора, было повреждено 2719 учебных заведений, а 332 из них разрушены полностью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении рассказал, что в результате вчерашнего обстрела российскими оккупантами города Курахово на Донетчине погибли 10 человек.